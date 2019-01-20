"تعليم الجيزة": لجنة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالواحات البحرية

كتب- حاتم أبوالنور:

قال محمود الفولي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن غرفة العمليات لم تتلقَ أية شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات ومناسبًا لجميع مستويات الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية.

وأكد "الفولي"، في تصريحات لمصراوي، أنه تم إرسال لجنة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، بناء على تعليمات خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة هي الأولى التي تزور الواحات منذ عام 2011.

وتابع الفولي، أن عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الإعدادية بالجيزة بلغ 149 ألفًا و951 طالبًا وطالبة موزعين على 604 لجان امتحانية من بينهم 75 لجنة من الصم والبكم و22 من المكفوفين.​