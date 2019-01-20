الآثار: اكتشاف 6 مقابر ترجع لعصر الدولة القديمة بأسوان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار نجاح البعثة الأثرية الإنجليزية التابعة لجامعة برمنجهام والعاملة بمشروع قبة الهوا بأسوان في الكشف عن 6 مقابر أثرية ترجع إلى عصر الدولة القديمة مختلفة الاحجام.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقابر المكتشفة تختلف في أحجامها، حيث تترواح أبعادها ما بين 190 x285سم، 352 x 635سم، ويوجد اثنين منها ذات مدخل محفور في الصخر، وواحدة لها مدخل سليم ومكتمل تمام ومغلق بالأحجار، ومدخل لغرفة الدفن الخاصة بها مغلق بعناية بجدار من الطوب اللبن.

ونوه وزيري في بيان اليوم، إلى أنه على الرغم من ذلك فقد تعرضت للنهب في العصور القديمة من خلال اللصوص الذين حطموا الجدار الخلفي لها.

من جانبه، قال مارتن بوماس، مدير المشروع قبة الهوا ومدير متحف الثقافات القديمة في جامعة ماكواري في سيدني بأستراليا إنه تم العثور أيضًا داخل أحد المقابر المكتشفة على أجزاء من قناع جنائزي، وتميمة معدنية صغيرة تظهر الإله خنوم وكمية كبيرة من الفخار التي لا يزال بعضه محتفظ بمحتوياته القديمة التي تعود للعصر المتأخر.

بدوره، أكد عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان، أن جميع اللقى المكتشفة تم نقلها إلى المخزن المتحفي بأسوان.