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"الصحفيين": انعقاد لجنة قيد "تحت التمرين" 3 فبراير.. و"المشتغلين" 5 فبراير

04:17 م الأحد 20 يناير 2019
"الصحفيين": انعقاد لجنة قيد "تحت التمرين" 3 فبراير.. و"المشتغلين" 5 فبراير

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى على

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، انعقاد موعد لجنة القيد لجدول تحت التمرين، يومي 3 و4 فبراير المقبل، لافتا إلى أنه من الممكن أن تنعقد على مدار 3 أيام وليس يومين فقط.
وقال في تصريحات صحفية، إن لجنة القيد لجدول المشتغلين الاستثنائية، التي أعلنت عنها النقابة، ستنعقد يوم 5 فبراير، بعد الانتهاء من لجنة تحت التمرين.

وكانت المجموعة الأولى من المتقدمين قد بدأت تلقي الدورات التدريبية في 22 ديسمبر الماضي، ولمدة 15 يوما، تلتها المجموعة الثانية ابتداءً من يوم 9 يناير الجاري، وتدرس لنفس المدة، ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لهذه اللجنة 300 صحفي.

نقابة الصحفيين لجنة القيد

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