"قومي المرأة": توقيع بروتوكول "بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة"

كتب- محمد نصار:

وقعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع كل من المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، والأنبا إسطفانوس، ممثلًا عن أسرة المنتصرين بمطرانية ببا والفشن وسمسطا تحت عنوان "بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة" وذلك بحضور الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بوجودها في محافظة بني سويف، مؤكدة أن اللقاء يعطب رسالة لأبناء المحافظة أن الاهتمام بتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من تنمية المجتمع، لافتة إلى أن المرأة ذات الإعاقة والأم لطفل ذو إعاقة هي من تحمل العبء كاملًا.

وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة بضرورة تيسير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لها ولأولادها، مؤكدة أهمية وضروة الاهتمام بهذه الفئة في المجتمع.

وأكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أن المبادرة تمثل خطوة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، وأن تمكين ذوي الإعاقة يأتي ضمن أولويات خطة المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار أكبر 9 مساجد بالمحافظة لترجمة صلاة الجمعة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب التواصل مع كافة المحافظين لتعميم المبادرة في كافة المحافظات.

وقالت الدكتورة هبة هجرس، إن محافظة بني سويف تعتبر أول محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دور المجلس القومي للمرأة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأنشطة التي تنظمها لجنة المرأة ذات الإعاقة، مضيفة أن اللجنة يمثلها مقعد للمرأة ذات الإعاقة في جميع فروع المجلس بالمحافظات.

وأوضحت هجرس، أن المرأة بطبيعة دورها العصري أصبحت تتردد على الشارع بصفة مستمرة وأن مبادرة محافظة صديقة لذوي الإعاقة تخدم المرأة ذات الإعاقة والأم لطفل ذو إعاقة عن طريق رفع كافة العوائق التي تقابلهم خلال الحياة اليومية.

وأشارت هبة هجرس، إلى أن المجلس عمل على توعية المجتمع بأن المراة ذات الإعاقة جزء من المجتمع بالإضافة إلى توعية المرأة ذات الإعاقة بحقها السياسي وههو ما انعكس على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأكد الأنبا اسطفانوس، أن المبادرة تعمل على تيسير كافة العوائق التي تقابل الأشخاص ذوي الإعاقة منها توفير مصاعد خاصة بهم، وتوفير علامات إرشادية للصم، وتأهيلهم ليكونوا منتجين وجزء نافع في المجتمع.

وشدد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، على ضرورة العمل كنسيج واحد لخدمة المجتمع، مضيفًا أن مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي يسهل عملية دمجهم في المجتمع وخدمة الوطن.

كما افتتحت الدكتورة مايا مرسي، المستشار هاني عبدالجابر، عددًا من الأماكن التي تم تهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة بني سويف، خلال زيارتها للمحافظة.