بقيمة 295 مليون جنيه.. "المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقدين لتوريد وتركيب كابلات أرضية

كتب - محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، عقد أمر إضافي لتوريد وتركيب كابلات أرضية بمنطقة كهرباء القناة، مع الائتلاف المكون من: "انيرجيا لكابلات الطاقة السويدي، وشركة انيرجيا للطاقة، والتليكوم سوليوشنز، وشركة الجيزة للكابلات السويدي".

يأتي ذلك في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء، بكافة المحافظات، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وقالت "مشالى" في تصريحات لها، إن العقد يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE، وكابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتها بطول مسار حوالي 500 متر مزدوج الدائرة؛ للربط بالكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد كهرباء شرم الشيخ بمحطة السكاكين، والدخول على المبنى الجديد للـ GIS.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 22 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الأمر الإضافي.

كما وقعت المهندسة صباح مشالي، عقدًا لتوريد وتركيب كابلات أرضية مع شركة ايجيتك للكابلات السويدي.

وأوضحت رئيس الشركة، أن العقد يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف، وكابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتها، لإحلال الخط الهوائي بين محطتي محولات جاردينيا / شرق القاهرة بطول مسار 6 كيلومترات مزدوج الدائرة بنظام تسليم المفتاح.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 273 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها ضمن المشروعات الإستراتيجية الممولة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى ثلاثة أشهر.