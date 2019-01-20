"بيج للقاهرة وسماوي للمناطق الساحلية".. "التنسيق الحضاري" يوضح ألوان مباني المحافظات

كتب- محمد نصار:

قال محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن طلاء واجهات المنازل بألوان موحدة، تتفق ومواد قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، والذي يلزم المواطنين بتشطيب وطلاء واجهات المنازل للحصول على رخصة البناء.

وأضاف أبوسعدة، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه لن يوجد لون موحد بنفس الدرجة في كل مناطق المحافظة لكن سيتم اختيار لون وتختلف درجاته من منطقة لأخرى.

وأوضح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه على سبيل المثال تم اختيار اللون البيج لطلاء مباني القاهرة والوجه القبلي، على أن تتفاوت درجات البيج من منطقة لأخرى وفقًا لطبيعة هذه المناطق، كما سيتم اختيار ألوان سماوية للمناطق الساحيلة والمطلة على المسطحات المائية.

وأشار أبوسعدة، إلى أن اختيار هذه الألوان يتم وفقًا لأسلوب علمي في التحليل البصري لمكونات المنطقة، متابعًا: ما نقدرش نقول هنلون بورسعيد باللون الأخضر مثلًا، مفيش لون واحد فقط، لكن في درجات ألوان متناسقة مع طبيعة المكان.​