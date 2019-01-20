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استعدادًا للمصايف.. رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء: بدء تطوير فروع بلطيم ورأس البر وجمصة

02:42 م الأحد 20 يناير 2019
استعدادًا للمصايف.. رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء: بدء تطوير فروع بلطيم ورأس البر وجمصة

أرشيفية

كتب ــ محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بدء العمل في تطوير ثلاثة فروع تابعة للشركة في: بلطيم، ورأس البر، وجمصة"، استعدادًا لاستقبال المصايف.

وأوضح "عسل" في تصريح لمصراوى، أن التطوير من خلال تحديث وتطوير شبكات التوزيع، واستبدال الأسلاك والكابلات القديمة المتهالكة بأخرى جديدة ذات كفاءة عالية، والاستمرار في تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وقال إن اجتماعًا موسعًا ضم جميع نواب رئيس الشركة، وكافة رؤساء القطاعات والهندسات المختلفة التابعة للشركة، عقد الجمعة الماضية؛ لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة، وما تم إنجازه من الخطتين الاستثمارية والطموحة على مدار الفترة السابقة.

وأكد أن تأمين وانتظام وصول التغذية الكهربائية لجموع المشتركين والمواطنين، يمثل أولى وأهم أهدافه خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وقيادات الوزارة.

وتابع قائلاً: يبلغ عدد المشتركين التابعين للشركة أكثر من 4.6 مليون مشترك، يمثلون أربعة قطاعات مختلفة مقسمة على 56 فرعًا بالمحافظات التابعة للشركة، وهي: كفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية.

كما أعرب عن شكره وتقديره للمهندسة ابتهال الشافعي، رئيس الشركة السابقة.

 

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