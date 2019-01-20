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رئيس "البحيرة" للكهرباء": لن أقبل بأن يكون التحصيل أقل من 100%

02:36 م الأحد 20 يناير 2019
رئيس "البحيرة" للكهرباء": لن أقبل بأن يكون التحصيل أقل من 100%

أرشيفية

كتب ــ محمد صلاح:

شدد المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على أن التحصيل يحتل أولوياته خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لن أقبل بأن يكون التحصيل أقل من 100%".

وقال "عكاشة" في تصريح لمصراوي، إن هدفه الحالي الحفاظ على مستوى الشركة، وبذل المزيد من الجهد والمتابعة مع مختلف نواب رئيس الشركة وقيادات القطاعات والهندسات؛ لتحقيق انتظام واستقرار التيار الكهربائي، وضمان وصوله لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن عدد المشتركين التابعين للشركة بلغ 2.4 مليون مشترك يمثلون خمسة قطاعات مختلفة، مقسمة على 30 إدارة وهندسة.

وأوضح أنه تم تحديد 2 مليار جنيه لتنفيذ الخطتين الاستثمارية والطموحة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 50% منهما، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد أنه أصدر تعليماته بضرورة تأمين وانتظام وصول التغذية الكهربائية لجموع المشتركين والمواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وقيادات الوزارة.

 

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حمدي عكاشة التيار الكهربائي محمد شاكر

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