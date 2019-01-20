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محافظ القاهرة يُعدل قرارات سابقة بتخصيص عدد من قطع الأراضي

02:12 م الأحد 20 يناير 2019
محافظ القاهرة يُعدل قرارات سابقة بتخصيص عدد من قطع الأراضي

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 والصادر بتاريخ 20 يناير 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 8835 لسنة 2018، في شأن تعديلات في تخصيص عدد من قطع الأراضي التي سبق تخصيصها وفقًا لقرارات محافظين سابقين.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء البنود "س - ح" من المادة الثانية لقرار محافظ القاهرة رقم 235 لسنة 1994.

كما نصت المادة الثانية من القرار على إلزام حي الزاوية الحمراء بالتحفظ على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، والتي تم تخصيصها من قبل وفقًا للقرار رقم 598 لسنة 1998، وكذلك حماية هذه الأرض من التعديات عليها لحين التصرف فيها من قبل المحافظة.

محافظ القاهرة يوافق على تعديل قرارات سابقة بتخصيص قطع أراضي بالمحافظة 1محافظ القاهرة يوافق على تعديل قرارات سابقة بتخصيص قطع أراضي بالمحافظة

خالد عبدالعال محافظة القاهرة الزاوية الحمراء التعديات على الاراضي

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