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قرار جمهروي بإلغاء تخصيص 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية لصالح المحليات

01:33 م الأحد 20 يناير 2019
قرار جمهروي بإلغاء تخصيص 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية لصالح المحليات

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2 مكرر "ج" والصادر بتاريخ 16 يناير 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 34 لسنة 2019 بشأن تعديل البند "ب" من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، على أن تُحذف العبارة التالية "على أن تخصص نسبة 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية للمحليات" من البند "ب" من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978.

قرار جمهوري بإلغاء تخصيص 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية لصالح المحليات

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