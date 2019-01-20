دعمًا للاستثمار.. "رزق الله" تعدد مزايا اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن إعلان وزارة الاستثمار عن اللائحة التنفيذية لإدارة المناطق الحرة؛ في إطار خطة الدولة لدعم رجال الأعمال، بالتسهيلات اللازمة، لإقامة مشروعاتهم وفق جدول زمني قصير ومحدد، ومن خلال إدارة محترفة وفقًا لمعايير واضحة ومعلنة للكافة.

وأضافت "رزق الله" في بيان لها اليوم، أن اللائحة التي أعلنتها وزارة الاستثمار، شملت تشكيل لجنة فنية دائمة لها مهام محددة، أبرزها: اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة، وتذليل العقبات أمامها بما يكفل سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمار.

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تسعى جاهدة لحل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمار والتعامل معها بجدية وفق استراتيجية جديدة، وبأدوات لم تكن موجودة من قبل، مما يسهم في تشجيع رجال الأعمال المصريين والأجانب على حد سواء في إقامة المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن وزارة الاستثمار، أصدرت اللائحة التنفيذية لإدارة المناطق الحرة، ونشرت في الجريدة الرسمية، وتستعد بشكل أفضل لاستقبال الاستثمارات المباشرة من خلال آليات تنفيذية أكثر سهولة خلال الفترة المقبلة.​