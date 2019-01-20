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برلمانية تطالب بتكريم فريق حملة "أطفال بلا مأوى"

01:12 م الأحد 20 يناير 2019
برلمانية تطالب بتكريم فريق حملة "أطفال بلا مأوى"

النائبة هيام حلاوة

كتب- ميرا إبراهيم:

طالبت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بمكافأة فريق حملة وزارة التضامن الاجتماعي "أطفال بلا مأوى والبحث عن المشردين في الشوارع وإيصالهم لدور الرعاية"، وبحث الإمكانيات التي تساعدهم في الانتشار بشكل واسع وتغطية كافة المحافظات.

وأشادت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بالحملة، وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إنها تعكس حرص الدولة المصرية على توفير حياة آدمية لجميع مواطنيها، حيث يتم استقبال هؤلاء الأطفال أو المشردين، في دور رعاية مؤهلة للاهتمام بهم، وتوفير مسكن وطعام وحياة كريمة.

وأشارت إلى تواصل المواطنين مع الحملة في الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية؛ للإبلاغ عن أماكن تواجد المشردين وأطفال الشوارع.​

هيام حلاوة مجلس النواب حملة أطفال بلا مأوى وزارة التضامن الاجتماعي

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