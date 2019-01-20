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بالخرائط.. أماكن وحدات الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

01:03 م الأحد 20 يناير 2019
بالخرائط.. أماكن وحدات الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجراءات حجز وحدات الطرح الأول للإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، والمتضمن 536 وحدة إسكان مميز، بمساحات تتراوح بين 95 مترًا و100 متر، تشطيب كامل، 3 غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 6 أشهر.

وينشر مصراوي، أماكن الوحدات في مدينة العلمين الجديدة وقربها من البحر:

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية السعر الموحد للمتر في جميع الأدوار بـ4810 جنيه، بينما اختلفت نسب التميز والتي وصلت إلى 1% من ثمن الوحدة و1.05% من ثمن الوحدة وفقا لدور الوحدة في العمارة.

ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://www.hdb-reservation.com)، ولا توجد كراسات شروط يتم شرائها من البنك، حيث باتت وزارة الإسكان تعتمد على التقديم الإلكتروني والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line).

وسجل 386 مواطًا بيناتهم في الدقائق الأولى لفتح الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

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الإسكان المتميز مدينة العلمين الجديدة وزارة الإسكان وحدات سكنية

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