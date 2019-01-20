الإسكان: إقبال كبير فى الساعات الأولى لحجز وحدات الإسكان المميز بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن هناك إقبالا كبيرا على تسجيل البيانات الخاصة لحجز وحدات الطرح الأول للإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، والمتضمن 536 وحدة إسكان مميز، بمساحات تتراوح بين 95 و100م2، تشطيب كامل، 3 غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 6 أشهر.

وأضاف السباعي في بيان له اليوم، أنه اعتباراً من اليوم بدأ إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وكذلك موقع الهيئة(www.newcities.gov.eg)، مضيفا أن الـ15 دقيقة الأولى لفتح الموقع الإلكترونى شهدت تسجيل البيانات، والمستندات الخاصة بـ386 مواطنا راغبا فى الحجز

وقال: الوحدات المطروحة كاملة التشطيب، مع وجود أعمال تنسيق موقع متميز، والعمارات بارتفاع(أرضى + 5 أدوار متكررة)، مشيراً إلى أنه يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، ويبلغ مقدم الحجز 50 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفوري.