مختار جمعة لمصراوي: قيمة أصول الأوقاف تريليون جنيه

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قيمة الأصول التابعة لهيئة الأوقاف يبلغ ثمنها تريليون جنيه، وسيتم الانتهاء من حصرها على مستوى الجمهورية بشكل نهائي خلال أسبوعين.



وأضاف جمعة في تصريح لمصراوي، أن وزارة الأوقاف وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتسجيل الأصول التابعة للهيئة ووضعها على خرائط، لافتاً إلى أن تلك الأصول لم يتم حصرها من عشرات السنين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن حصر أصول وممتلكات الهيئة يساعد في الحفاظ على أموال الوقف، ويعظم من استثماراته، مشدداً على أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على أموال الوقف.

ونوه مختار جمعة إلى أنه سيتم عقد حوارات مجتمعية حول مشروع القانون الذي أعدته الوزارة الذي يقضي بمعاملة أموال الوقف بالقيمة السوقية العادلة، لافتاً إلى أن المشروع لاقى استحسان بعض أعضاء مجلس النواب.​