"سعفان" يفتتح ملتقى توظيف يوفر 12 ألف فرصة عمل بالمنيا

كتب- أسامة عبدالكريم:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى توظيف للشباب، بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي.

يوفر الملتقى 12 ألف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وأقصى طبقا لخبرة المتقدم، بجانب توزيع 1444 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة، وتسليم 50 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

وقال سعفان إن المهن المطلوبة بالملتقى تشمل: طبيب بشري وبيطري، ومدير شئون العاملين، ومدرسين، ومدير شئون إدارية، وموظف علاقات عامة، ومحاسب، ومهندس زراعي، ومدير أمن صناعي، وممرض، وطباخين، وأمين مخزن، ومنسقين، وأخصائيين، وأخصائي قروض وعامل إنتاج، وكيميائي، وجزار وعامل غسيل وكي، ومحصل، ومشغل راديتر، وعامل خدمات.

كما تشمل أخصائي أمن صناعي، ومدير تسويق، مدير مبيعات، ومنتج تأمين، ومراقب جودة، ومدير تنفيذي، ومختص برامج تدريب، وعامل تجهيز، وكاشير، وفنيين، وسائقين، ومندوب مبيعات، وتفصيل، خياطة وأمن، ومعاون تمريض، وعامل نظافة، وعامل دواجن، ودادة، وفني دوكو، وخباز وفران.

وأوضح مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، أنه من المقرر أن يشهد الوزير توقيع بروتوكول مع شركة جيزة لتنمية الصعيد للملابس الجاهزة لتدريب 2000 خريج وتشغيلهم لديها، وسوف يتفقد المصنع، كما يقوم زيارة مصنع "أسكوم" لكربونات الكالسيوم بالمنطقة الصناعية للوقوف على أوضاع العاملين.​