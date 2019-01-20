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    حدث ليلاً| الحكومة تبدأ طلاء العقارات بلون موحد.. وصلاح يحقق مجد أفريقي جديد

    08:05 ص الأحد 20 يناير 2019
    حدث ليلاً| الحكومة تبدأ طلاء العقارات بلون موحد.. وصلاح يحقق مجد أفريقي جديد

    حدث ليلاً

    القاهرة- مصراوي:

    شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، ويرصدها مصراوي في التقرير التالي.

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