حدث ليلاً| الحكومة تبدأ طلاء العقارات بلون موحد.. وصلاح يحقق مجد أفريقي جديد

القاهرة- مصراوي:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، ويرصدها مصراوي في التقرير التالي.

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