إعلان بيروت المنتظر وانطلاق مؤتمر الشئون الإسلامية.. الأبرز في الصحف

القاهرة- أ ش أ:

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، الضوء على القمة العربية التنموية الاقتصادية الرابعة التي ستنطلق خلال ساعات بالعاصمة اللبنانية بيروت ، بمشاركة 9 رؤساء دول وحكومات و12 وزيرا لإقرار 27 بندا اقتصاديا واجتماعيا في مقدمتها السوق العربية المشتركة وتحقيق التنمية العربية المستدامة.

وأبرزت الصحف اللقاءات المكثفة التي يقوم بها الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وتصريحاته التي أكد خلالها سعي مصر لدعم الاستقرار الإقليمي عبر استعادة دور الدولة وأن أزمات المنطقة سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا تتطلب عودة الدولة ومؤسساتها.

ونالت أعمال المؤتمر السنوى الدولى الـ 29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، الذى بدأت أعماله أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 130 من وزراء الأوقاف والمفتين والعلماء وقيادات المؤسسات الدينية من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، (نالت) حيزا واسعا من تغطيات الصحف.

كما تابعت الصحف الكلمة التي ألقاها وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال مشاركته في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، التي اختتمت أعمالها أمس الأول، بالعاصمة اليابانية (طوكيو)، حيث أكد أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8٪من الناتج المحلي الاجمالي لموازنة 2018/2019.

وفي باريس أبرزت الصحف كلمة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر (الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة)‬، المنعقد بالعاصمة الفرنسية ، والتي أكدت خلالها أنه يجري العمل حاليا علي إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة.

كما رصدت الصحف مواصلة مختلف الوزارات والمحافظات فعالياتها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة) لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير الحياة الكريمة لهم، التي تأتي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وسعيا إلي توحيد الجهود بين جميع أجهزة الدولة لاستنهاض عزيمة المصريين لإنجاح تلك المبادرة الوطنية.

وركزت الصحف - كذلك - على تأكيد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر علي الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي التفاصيل، أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) انطلاق أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الرابعة في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال ساعات، بمشاركة ثلاثة رؤساء دول، وستة رؤساء حكومات، و١٢ وزيرا، لإقرار ٢٧ بندا اقتصاديا واجتماعيا يتضمنها جدول أعمال القمة، وفى مقدمتها السوق العربية المشتركة، وتحقيق التنمية العربية المستدامة،والربط الكهربائى، ومحاربة الفقر فى الدول العربية.

وألقت الصحف الضوء على المشاركة الفعالة للوفد المصري الذي يترأسه وزير الخارجية سامح شكري على هامش القمة، حيث التقى مع سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى المكلف، وبحثا القضايا العربية والإقليمية، فضلا عن العلاقات الثنائية. وقال وزير الخارجية "مصر تعمل على دعم الاستقرار الإقليمى، عبر استعادة دور الدولة، وأزمات المنطقة، سواء فى سوريا أو اليمن أو ليبيا، تتطلب عودة الدولة ومؤسساتها، ونسعى لإيجاد الحلول السياسية التى تحقق ذلك، فلسوريا دور عربى مهم، وضرورى أن تعود إليه".

وأبرزت الصحف تأكيد شكرى موقف مصر الداعم لأمن لبنان واستقراره، وتشكيل حكومة وفاق بأسرع ما يمكن، ليس لأن ذلك مطلب خارجى، بل لأنه يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين أولاـ ولفتت الصحف إلى أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية التقى، الرئيس اللبنانى ميشيل عون وسعد الحريرى رئيس الوزراء المكلف. ونقلت تصريحا للسفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، قال فيه إن أبوالغيط أشاد بالجهود الكبيرة والمتميزة التى بذلتها الدولة اللبنانية فى إجراء الترتيبات اللائقة لعقد القمة.

وأوردت صحيفة (الأخبار) بنود مسودة إعلان بيروت المنتظر أن يخرج عن قمة القادة العرب اليوم، حيث يقرر القادة اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030؛ لتحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي، ويؤكدون أن الاستثمار في الانسان هو أقصر طريق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، واعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء علي الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة في المنطقة العربية بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50 % بحلول عام 2030، داعين القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم.

وأشارت الصحيفة إلى مسودة إعلان بيروت تؤكد ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، كما يدعو القادة العرب إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة مرحبين في هذا الصدد باعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك الاتفاق العالمي للاجئين.

إلى ذلك، تابعت صحف القاهرة وقائع أعمال المؤتمر السنوى الدولى التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، الذى بدأت أعماله، أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 130 من وزراء الأوقاف والمفتين والعلماء وقيادات المؤسسات الدينية من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، ويعقد المؤتمر تحت عنوان (بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها).

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزراء الأوقاف وعلماء الدين وقيادات المؤسسات الدينية بمصر والدول العربية والإسلامية والأجنبية أكدوا أن الخطاب الديني والثقافى والإعلامي ينبغي أن يركز على بناء الشخصية الوطنية، بهدف الحفاظ على الأوطان ومواجهة الجماعات المتطرفة، التى تسعى للسيطرة على الشباب وتجنيدهم ضد بلادهم، من خلال المتاجرة بالمفاهيم ونشر الأفكار الخاطئة لتدمير الأوطان.

وأضافت الصحيفة أن العلماء شددوا على ضرورة التكامل بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية، لترسيخ القيم وبناء الإنسان ودعم قيم المواطنة، وكذلك مواجهة الأفكار الضالة التى تستهدف الشباب من خلال وسائل التواصل الحديثة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف ورئيس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة القول إن موضوع المؤتمر يأتي تأكيدا على مشروعية الدولة الوطنية، وترسيخ مفهوم المواطنة المتكافئة، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، لكن الجماعات المتطرفة قد حاولت أن تضع الناس فى تقابلية خاطئة بين الدين والدولة، فإما أن تكون،( فى منظورهم)، مع الدين أو مع الدولة،وكأنهما نقيضان، مع أن الدين لا يَنشأ ولا يحُمى ولا يُحفظ فى الهواء الطلق، إنما لا بد له من دولة تحميه .

وتحت عنوان (مصر في المحافل الدولية.. من باريس إلى طوكيو)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - في تقرير إخباري نشرته اليوم - "ما بين طوكيو وباريس حضرت مصر بقوة لنجاح تجربتها الاقتصادية ونفاذها للقارة السمراء في ضوء توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي بداية من الشهر المقبل. وبينما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية تبني مصر سياسة تشجيع الاستثمار في البنية التحتية أمام اجتماعات مجموعة العشرين باليابان، شددت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار علي التزام مصر بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة".

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية معيط تأكيده - أمام الاجتماع الأعلى للمسار المالي للمجموعة بالعاصمة اليابانية طوكيو، تلبية للدعوة التي وجهتها المجموعة لمصر في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام - مساندة مصر والاتحاد الأفريقي لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام ، والدعم الكامل للرئاسة اليابانية في إدارتها للمناقشات؛ للوصول إلى توصيات فعالة ومرضية، لافتاً إلى أهمية جميع الموضوعات التي تم طرحها للمناقشة خلال اجتماعات المجموعة العشرين، التي تهتم بها جميع الدول بما فيها الدول الأفريقية عامة، ومصر خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن معيط أضاف أن مصر من ضمن الدول الأفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، حيث تستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام (2018 – 2019)، لافتاً إلي أن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو عن ذات الفترة تتراوح بين 5.6% و5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهي معدلات تجاوزها مؤشر النمو. موضحاً أن مصر من قلائل الدول الأفريقية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.

وفي باريس، نقلت الصحيفة عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تأكيدها - خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة بباريس إلي التزام مصر بالعمل علي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة - على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي المستويين الوطني والدولي.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة الاستثمار أوضحت أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء 19 منطقة استثمارية حرة جديدة، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي.

في حين أوردت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أكد - لدى وصوله أمس إلى الكويت، حيث كان فى استقباله والوفد المرافق له رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم - أن الكويت حكومة وشعبا لها تقدير كبير فى قلوب المصريين، وأن البلدين تجمعهما علاقات ضاربة فى جذور التاريخ ومصالح مشتركة،وتعاون كبير بين الجانبين فى جميع المجالات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد المصرى سيلتقي كلا من أمير الكويت وولى العهد ورئيس مجلس الوزراء الى جانب رئيس مجلس البرلمان الكويتي، مضيفة أن الوفد يضم كلا من الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، واللواء علاء ناجي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية، والنائب حمدى سليمان رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية، والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية ، والنواب عمرو غلاب واحمد نشأت منصور، ومحمود ابو الخير، وعصام الفقى والسيد حسن وجابر الطويقي.

وتحت عنوان (حياة كريمة .. طوق نجاه للمحتاجين) سلطت صحيفة (الجمهورية) في صدر صفحتها الأولى الضوء على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة) لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم، والتي تأتي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وسعيا إلى توحيد الجهود بين جميع أجهزة الدولة لاستنهاض عزيمة المصريين لإنجاح تلك المبادرة الوطنية.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير - أن وزير القوي العاملة محمد سعفان سيفتتح واللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي فعاليات ملتقى توظيف للشباب لتوفير 12 ألف فرصة عمل للذكور والإناث بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وتوزيع 1444 شهادة "أمان" علي العمالة غير المنتظمة، وتسليم 50 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير فرص عمل لائقة من أجل (حياة كريمة).

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء دكتور راضي عبدالمعطي أكد إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة قافلة المحافظات لحل شكاوي المستهلكين بالصالة المغطاة بالشرقية بالتنسيق مع الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية لحل شكاوي المواطنين المتعلقة بالشئون الاستهلاكية وشكاوي الاتصالات والتموين وغيرها من الشكاوي.

وأضافت الصحيفة أن فرق الوحدات المتنقلة بوزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة علاء عبدالعاطي معاون الوزير للرعاية الاجتماعية قامت بحملات ميدانية موسعة شملت مناطق وسط وشمال القاهرة، وتم التعامل مع 15 مشردا وإيداع 6 مشردين بدار بسمة للإيواء بالشرقية، ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها - في بيان أمس - إنه تم تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والشخصية لهم، وسيتم اتخاذ ما يلزم نحو إعداد دراسة حالة عن كل حالة. حتي يتم دمجهم في المجتمع علي الوجه الأكمل وتقديم الخدمات الصحية.

أما صحيفة (الأخبار) فأبرزت تأكيد وزير البترول المهندس طارق الملا تنفيذ برنامج عمل طموح لتنمية الثروات البترولية بمنطقة خليج السويس، مشيرا إلى وجود أنشطة مكثفة ودراسات للوقوف على الفرص والإمكانيات التي لم تستغل بعد في المنطقة، رغم أنها بدأت الإنتاج منذ أكثر من 60 عاما، لتحقيق اكتشافات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير أدلى بتصريحاته هذه خلال جولته بمنطقة (رأس شقير) البترولية بخليج السويس لمتابعة مواقع شركة بترول خليج السويس (جابكو)‬ والشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز، والوقوف على معدلات تنفيذ برامج العمل الجارية لزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج والاطمئنان علي الإجراءات المتبعة لتحقيق التشغيل الآمن، والحفاظ على السلامة وحماية البيئة بالمواقع البترولية.

وتحت عنوان (الداخلية تتوعد: مواجهة حاسمة لمحاولات الإضرار بالاقتصاد) نشرت صحيفة (الجمهورية) - في صفحتها الأولى - أن وزارة الداخلية أكدت استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر علي الاقتصاد القومي للبلاد ، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة القول إن الأجهزة الأمنية قامت بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، أسفرت خلال أسبوع عن ضبط العديد من القضايا والمتهمين، حيث تمكن قطاع الأمن العام من استهداف 69 بؤرة إجرامية في 4 محافظات تم خلالها ضبط 615 متهما بالإضافة إلى 1103 قطع سلاح ناري وكمية من الأسلحة البيضاء، كما ضبطت الحملات 12 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "تحويلات مالية غير مشروعة - إتجار غير مشروع في النقد - توظيف أموال - كسب غير مشروع - إختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال"، بقيمة 63 مليون جنيه.