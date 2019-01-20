اليوم: افتتاح أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ.. و"يد مصر" يصطدم بالنرويج

أ ش أ

القاهرة.. يصل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير إلي القاهرة للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة نهاية الشهر الجاري ، وسيلتقي لومير خلال زيارته برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية.

بيروت.. تشهد العاصمة اللبنانية ، أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ويترأس وفد مصر إلي القمة وزير الخارجية سامح شكري .

القاهرة.. تتوجه وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إلى العاصمة الألمانية (برلين) ضمن وفد وزاري، في زيارة تستمر حتي 24 يناير الجاري، للاطلاع على التكنولوجيا الألمانية الرائدة بمجال إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك لتحقيق الشراكة بين البلدين بهذا المجال.

القاهرة.. تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم المؤتمر الدولي (التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان)، الذي يستمر ثلاثة أيام، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية؛ بحضور ممثلين من 17 دولة.

القاهرة.. تبدأ محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، أولى جلسات محاكمة 15 طالبًا لاتهامهم بالانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

القاهرة .. يفتتح وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم أعمال الندوة التثقيفية عن الإرهاب ومواجهة التطرف وتأثيره على الدولة، التي تعقد بمقر وزارة العدل بحضور نخبة من رجال القضاء والهيئات القضائية وكافة الجهات المعنية بمواجهة الإرهاب والتطرف.

بلجراد.. يبدأ وفد إعلامي سياحي يضم ممثلي كبرى وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية الصربية، زيارة ترويجية هي الأولى من نوعها إلى القاهرة والبحر الأحمر منذ أكثر من 8 سنوات.

القاهرة.. يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين من مصر والعالم بمدينة السادس من أكتوبر، على هامش فعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولي.

المنيا.. يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ المنيا اللواء قاسم حسين ملتقى توظيف الشباب، بهدف توفير فرص عمل لهم والمساهمة في حل مشكلة البطالة وعرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص؛ لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

القاهرة.. تعقد شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا لمناقشة عدة محاور على رأسها بداية التحضير لموسم رمضان من حيث الأصناف المتاحة من الحاصلات الزراعية و التي تتميز بأسعار مناسبة في الوقت الحالي.

كوبنهاجن.. يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره النرويجي، في الصالة المغطاة (جيسكي بنك بوكسن) بمدينة هرنينج الدنماركية، الساعة 9:30 مساء (بتوقيت القاهرة)، في أولى مباريات منتخب الفراعنة بالدور الرئيسى لبطولة العالم في نسختها السادسة والعشرين للرجال.