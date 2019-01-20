المتر بـ4800 جنيه.. ننشر كراسة شروط حجز شقق العلمين الجديدة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل كراسة شروط حجز شقق العلمين الجديدة، والتي يبدأ الحجز بها بداية من اليوم 20 يناير وحتى 14 فبراير المقبل.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية سعر موحد للمتر في جميع الأدوار بـ4810 جنيه، بينما اختلفت نسب التميز والت وصلت إلى 1% من ثمن الوحدة و1.05% من ثمن الوحدة وفقا لدور الوحدة في العمارة.

ويشكل الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرتانية من وحدات سكنية في العلمين الجديدة 536 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، بمساحات تتراويح من 95 مترًا حتى 100 متر، كاملة التشطيبات.

ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://www.hdb-reservation.com)، ولا توجد كراسات شروط يتم شرائها من البنك، فوزارة الإسكان باتت تعتمد على التقديم الإلكتروني والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line).

ووصل سعر الوحدة الإجمالي الـ95 مترًا وصل إلى 479.798 جنيخ بنسبة تميز 1.5% من ثمن الوحدة، بنما سجلت الوحدة الـ95 مترًا 456.950 جنيه نسبة تميز 1% من ثمن الوحدة، بينما سجل سعر الوحدة الـ100 متر 505 ألف جنيه بنسبة تميز 1.5%، ووصلت إلى 481 ألف جنيه بنسبة تميز 1%.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: