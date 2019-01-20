"مستقبل وطن" يكرم 68 من المسؤولين والأهالي بمدينة قلين بكفر الشيخ

كفرالشيخ - إسلام عمار:

نظم حزب مستقبل وطن في كفرالشيخ، السبت، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا مدينة قلين بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن من الأهالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبوشوشة الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، والدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم، والنائب محمد الشهاوى، والنائبة مها شعبان، عضوي مجلس النواب، والقمص جوارجى سمير جاد، راعى كنيسة ماري جرجس بكفريوسف حنس.

وقال الدكتور على أبوشوشة الأمين العام المساعد، إن تكريم القيادات جاء امتدادًا للدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن.

ولفت عزالدين جودة أمين قطاع الأعمال بالحزب، إلى أن دور الحزب له تأثيرًا فى بناء الأنسان المصرى من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة والمشاركة المجتمعية.

واختتم المؤتمر الشعبي بتكريم 68 شخصًا منهم عددًا من مصابى الإرهاب، وعددًا من قيادات مركز قلين بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية، و23 عمدة بجميع قرى المركز.

وشارك فى حفل التكريم الدكتور محمد الدمرداش، أمين لجنة ذوى الإعاقة، وعمروسعدة أمين لجنة الإعلام بالمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز قلين.