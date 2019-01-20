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    "مهلة ثم قطع المرافق".. محافظ بورسعيد يكشف ​طريقة تطبيق قرار طلاء المباني

    03:04 ص الأحد 20 يناير 2019
    "مهلة ثم قطع المرافق".. محافظ بورسعيد يكشف ​طريقة تطبيق قرار طلاء المباني

    اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

    كتب- حسن مرسي:

    علق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بطلاء واجهات المباني، قائلاً إن طلاء واجهات المبانى يأتىي في إطار تجميل المدينة الباسلة واستعداداها لاستقبال الاقتصاديات الكبرى والمشروعات العملاقة.

    وأضاف "الغضبان"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن المواطن البورسعيدى له حق على المحافظة فى إزالة التلوث البصري.

    وتابع الغضبان: "أعطينا مهلة لأصحاب العقارات حتى نهاية شهر مارس لطلاء منازلهم ومن لم يلتزم بالقرار سيتم قطع المرافق عن المباني التي لم تلتزم بالقرار بداية شهر أبريل".

    قطع المرافق عادل الغضبان بورسعيد السيسي طلاء واجهات المباني

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