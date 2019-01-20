وفد مصري يزور برلين للاطلاع على التجربة الألمانية في إدارة المخلفات.. اليوم

القاهرة- مصراوي:

تغادر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة القاهرة، الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين ضمن وفد وزاري يضم الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، للاطلاع على التكنولوجيا الألمانية الرائدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت فؤاد، إن الزيارة ستتضمن لقاءات واجتماعات مع مسئولين في الحكومة الألمانية منها نظيرتها وزيرة البيئة الألمانية.

كما يعقد الوفد المصري، اجتماعات موسعة مع مسئولى أهم الشركات العالمية الرائدة للتعرف على تجاربها في إدارة المخلفات وتعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية والدخول معاها في شراكة قوية بما يتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الالمانيه المتقدمة لتطبيقها فى مصر بداية من مراحل الجمع والفصل والمعالجة والتدوير، حتى مرحلة التخلص الآمن من هذه المخلفات.

وتضم تلك الشركات، نيلسون Nehlsen الألمانية وريموندس Remondis وهورجيراف Horgrefe ومجموعة تحالف شركات ايكو سيتى Ekocity وغيرها مما يتيح نقل الخبرات وزيادة فرص الاستثمار فى هذا المجال وخلق فرص عمل جديدة.​