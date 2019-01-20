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    افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.. اليوم

    05:00 ص الأحد 20 يناير 2019
    افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.. اليوم

    الدكتور محمد مختار جمعة

    القاهرة- مصراوي:

    يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين من مصر والعالم، وذلك على هامش فاعليات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولي بمدينة السادس من أكتوبر.

    وافتتح وزير الأوقاف، السبت، المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدُّم الدول والحِفاظ على هويتها " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    ويشارك في المؤتمر 150 شخصية من أكثر من 40 دولة، منهم 13 وزيرًا للأوقاف والشئون الإسلامية، إلى جانب رؤساء مجالس ومنظمات إسلامية وعلماء ومفكرين وأساتذة جامعات من عدة دول يناقشون 50 بحثًا حول 7 محاور للمؤتمر.

    محمد مختار جمعة أكاديمية الأوقاف الدولية تدريب الأئمة مصطفى مدبولي

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