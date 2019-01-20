"سنحاسب المتسببين".. مدير مستشفيات بنها يعترف بدهان الغرف في وجود المرضى

كتب- حسن مرسي:

عقَّب الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها، على واقعة دهان إحدى غرف مستشفى جامعة بنها في وجود المرضى، متسائلاً: "لماذا تنشر مواقع التواصل الاجتماعي الأمور السيئة فقط؟!".

وقال القاضي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم السبت، إنه "علم بالواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنها جرى عمل الدهانات بشكل فردي دون التنسيق مع إدارة المستشفى".

وأضاف: "النية كانت جيدة بينما التنفيذ خاطئ".

وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها، أن "الواقعة أحيلت للتحقيق لمحاسبة المتسببين فيها"، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل 2000 حالة يوميًّا.

يُذكر أنه سادت حالة من الاستياء عقب تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمسؤولين بمستشفى بنها الجامعي، يقومون بإحلال وتجديد الغرف ودهانها في وجود المرضى.