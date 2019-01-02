  • عاجل:عواصف وصقيع وغلق موانئ.. الطقس يكشر عن أنيابه في 2019 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    ننشر صورة نادرة لكاميليا السادات مع والدها الراحل

    11:44 م الأربعاء 02 يناير 2019
    ننشر صورة نادرة لكاميليا السادات مع والدها الراحل

    كاميليا السادات

    كتب- محمد سامي:

    ينشر "مصراوي"، صورة نادرة لكاميليا السادات التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وهي مع والدها الرئيس الراحل أنور السادات.

    وقال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، في وقت سابق اليوم لمصراوي، إنه سيتم أداء صلاة الجنازة على كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل غدًا بمسجد عمر عبدالعزيز بمصر الجديدة وسيتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر.

    وتوفيت مساء الأربعاء، كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل أنور السادات عن عمر يناهز 70 عامًا إثر تعرضها لأزمة صحية اليوم في منزلها بالمعادي.

    يذكر أن السادات، تزوج مرتين، وأنجب 7 أبناء من زوجتيه، الأولى إقبال ماضى، ابنة عمدة ميت أبوالكوم، التى تزوجها فى عام 1940، لمدة 9 سنوات وأنجب منها 3 بنات؛ رقية وراوية وكاميليا؛ ثم تزوج جيهان، التي أنجبت 4 أبناء هم: نهى ولبنى وجمال وجيهان.

    b1a25396-8163-4cb8-beea-06cb6113125f

    كاميليا السادات محمد أنور السادات مسجد عمر عبدالعزيز مصر الجديدة قرية ميت أبوالكوم

    الخبر التالى:

    "رفضت الجنسية الأمريكية".. 10 معلومات عن الراحلة كاميليا السادات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان