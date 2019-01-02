ننشر صورة نادرة لكاميليا السادات مع والدها الراحل

كتب- محمد سامي:

ينشر "مصراوي"، صورة نادرة لكاميليا السادات التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وهي مع والدها الرئيس الراحل أنور السادات.

وقال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، في وقت سابق اليوم لمصراوي، إنه سيتم أداء صلاة الجنازة على كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل غدًا بمسجد عمر عبدالعزيز بمصر الجديدة وسيتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر.

وتوفيت مساء الأربعاء، كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل أنور السادات عن عمر يناهز 70 عامًا إثر تعرضها لأزمة صحية اليوم في منزلها بالمعادي.

يذكر أن السادات، تزوج مرتين، وأنجب 7 أبناء من زوجتيه، الأولى إقبال ماضى، ابنة عمدة ميت أبوالكوم، التى تزوجها فى عام 1940، لمدة 9 سنوات وأنجب منها 3 بنات؛ رقية وراوية وكاميليا؛ ثم تزوج جيهان، التي أنجبت 4 أبناء هم: نهى ولبنى وجمال وجيهان.