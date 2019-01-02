غدًا.. صلاة الجنازة على كاميليا السادات من مسجد المصطفى

كتب- محمد سامي:

قال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أنه سيتم صلاة الجنازة على كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل غدًا بمسجد المصطفى بصلاح سالم وسيتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر.

وأضافت السادات، في تصريح خاص لمصراوي، أن "نجلة الراحلة كاميليا ستصل مساء غد من أمريكا حيث كانت هناك أقوال داخل العائلة بتأجيل ​الجنازة حتي وصولها، لكن تم الاستقرار على تشييع الجثمان غدًا".

وتوفيت مساء الأربعاء، كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل أنور السادات عن عمر يناهز 70 عامًا إثر تعرضها لأزمة صحية اليوم في منزلها بالمعادي.

وقالت مصادر خاصة في عائلة السادات في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تشييع الجثمان سيكون غدًا بمقابر الأسرة بالقاهرة.

وأضافت المصادر، أن الفقيدة كانت تعاني منذ فترة من مرض في الشرايين وكنت بصدد إنهاء إجراءات السفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج هناك.

يذكر أن السادات، تزوج مرتين، وأنجب 7 أبناء من زوجتيه، الأولى إقبال ماضى، ابنة عمدة ميت أبوالكوم، التى تزوجها فى عام 1940، لمدة 9 سنوات وأنجب منها 3 بنات؛ رقية وراوية وكاميليا؛ ثم تزوج جيهان، التي أنجبت 4 أبناء هم: نهى ولبنى وجمال وجيهان.