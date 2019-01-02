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    وفاة كاميليا السادات إثر تعرضها لأزمة صحية بمنزلها في المعادي

    10:29 م الأربعاء 02 يناير 2019
    وفاة كاميليا السادات إثر تعرضها لأزمة صحية بمنزلها في المعادي

    كاميليا السادات

    كتب- محمد سامي:

    توفيت منذ قليل كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل أنور السادات عن عمر يناهز 70 عامًا إثر تعرضها لأزمة صحية اليوم في منزلها بالمعادي.

    وقالت مصادر خاصة في عائلة السادات في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تشييع الجثمان سيكون غدًا بمقابر الأسرة بالقاهرة.

    وأضافت المصادر، أن الفقيدة كانت تعاني منذ فترة من مرض في الشرايين وكنت بصدد إنهاء إجراءات السفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج هناك.

    يذكر أن السادات، تزوج مرتين، وأنجب 7 أبناء من زوجتيه، الأولى إقبال ماضى، ابنة عمدة ميت أبوالكوم، التى تزوجها فى عام 1940، لمدة 9 سنوات وأنجب منها 3 بنات؛ رقية وراوية وكاميليا؛ ثم تزوج جيهان، التي أنجبت 4 أبناء هم: نهى ولبنى وجمال وجيهان.

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