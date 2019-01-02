نائب وزير التعليم يتفقد العملية التعليمية بالمنوفية

كتبت-ياسمين محمد:

أجرى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الأربعاء فى زيارة تفقدية لمعلمي ومدارس، محافظة المنوفية، برفقة اللواء يسرى سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية.

وبحسب بيان صحفي، تأتي تلك الزيارة في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعمل زيارات ميدانية لجميع المحافظات؛ للإطمئنان على استقرار المنظومة التعليمية واستعداد المديريات التعليمية، لامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي، وايضاً للتواصل مع المعلمين والمعلمات بالمحافظة وحل وتيسير كافة المعوقات الخاصة بالعملية التعليمية.

وكان فى استقبال نائب الوزير، اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، ومختار شاهين مدير المديرية، وقيادات المحافظة.

وافتتح عمر، المعرض المقام باستاذ محافظة المنوفية، وشارك فى احتفال المحافظة باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، الذى شاركت فى تنظيمه مديرية التربية والتعليم بالشراكة مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، وكرم المعلمين والطلاب المشاركين بالاحتفالية.

وتفقد عمر، مديرية التعليم وعاين مخازن الكتب للاطمئنان على بدء توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني على الإدارات التعليمية، ثم تفقد غرفة عمليات المديرية المجهزة بتجهيزات فنية على أعلى مستوى تقنى.

وفى نهاية الجولة التفقدية بمحافظة المنوفية، اجتمع نائب الوزير لشئون المعلمين، ببعض قيادات المديرية والمعلمين فى إطار مد جسور التواصل المباشر لبحث القضايا التي تشغل بال معلمي المحافظة.