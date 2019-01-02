مرصد الكهرباء: 18 ألفًا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

القاهرة- أ ش أ:

​ أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم تبلغ 18 ألفًا و50 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء، تخفيض أية أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء 24 ألفا و 400 ميجاوات مقابل 24 ألفا و 100 ميجاوات أمس الثلاثاء، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، والتي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 550 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأربعاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة و50 دقيقة مساءً، وكان قد ظهر أمس الثلاثاء باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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