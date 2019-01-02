"تاريخية وغير مسبوقة".. برلمانيون يشيدون بمبادرة الرئيس لـ"حياة كريمة"

القاهرة- أ ش أ:

لاقت المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019 ترحيبا كبيرا من أعضاء مجلس النواب.

في هذا الإطار، أشاد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمبادرة الرئيس السيسي والتي وجه من خلالها جميع أجهزة الدولة وغيرها من المؤسسات الخيرية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.

وأكد السجيني- في تصريح- أن المبادرة الوطنية الإنسانية تدعم الجهود المبذولة نحو الاهتمام بالمواطن، بعد مشاركته الفاعلة بمعركتي البقاء والبناء ببسالة وتقديمه التضحيات متجردا، وتحمله تكلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن البرلمان يدعم ويستحسن هذه الجهود والمبادرات.

وأشار إلى أن الشعب دائما ما يكون على قدر المسؤولية ودعم المبادرات والتحركات الفعالة بالمجتمع، وكان مشروع قناة السويس الجديدة خير مثال على ذلك، مضيفا أن السلطة التنفيذية عليها دور كبير وواسع في تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع من خلال المعلومات والبيانات التي تملكها وخاصة القرى التي تحتاج إلى دعم ومساندة بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.

وأوضح السجيني أن مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذه المبادرة لابد أن يكون أيضا على مستوى المسؤولية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة حتى تكون الجهود أكبر، والنتائج على أرض الواقع أوسع.

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية التحية للرئيس السيسي لإطلاقه مثل هذه المبادرات التي تستهدف الحياة الكريمة للمواطنين، والتغلب على مشاكلهم، مضيفا "هذه المبادرة تؤكد الحضور الدائم للمواطن البسيط بذهن الرئيس وإلمامه بمعاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة والتي دائما ما يوجه بالاهتمام والرعاية لهم".

من جهته، أشاد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019.

ووصف عامر- في تصريح اليوم الأربعاء- هذه المبادرة بأنها تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية، مطالبا جميع مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والاستثمار بإعطاء أولوية قصوى لهذه المبادرة حتى نسعى جميعا إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

بدوره، وصف المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المبادرة بأنها إنسانية وطنية تؤكد مدى حرص الرئيس واهتمامه بالمواطن البسيط وبمعاناة الطبقات الأكثر احتياجا.

وأشاد والي بالكلمات الطيبة التي عبر عنها الرئيس تجاه المواطن الذي قدم التضحيات متجرداً وتحمل كافة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد أنه يدعم هذه المبادرة ويساند تنفيذها بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخيرية، مطالباً الجميع بالتكاتف لسرعة البدء في تنفيذ هذه المبادرة لصالح المواطنين الأكثر احتياجاً والطبقات الفقيرة والمتوسطة في كافة النواحي المعيشية حتى يشعروا بأن هذه المبادرة تحققت لصالحهم بالفعل ويعيشون حياة كريمة واقعية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق مبادرة إنسانية- عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي- "حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019" تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.