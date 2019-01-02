ياسمين محفوظ تُقدم برنامج إذاعي بـ"راديو 9090"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الصحفية ياسمين محفوظ، انضمامها للراديو 9090 بدءًا من يناير الجارى لتقديم برنامج إذاعى خلال الدورة البرامجية القادمة.

وقالت محفوظ، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بكل فخر انضميت لـراديو ٩٠٩٠ للعمل كمذيعة.. دعواتكم أولا.. أما باقي التفاصيل لاحقا".

بدأت "محفوظ" مشوارها الصحفي من خلال جريدة الوطن ثم انتقلت للعمل في موقع "مصراوي" التابع لمجموعة أونا للصحافة والاعلام.

يذكر أنها اختيرت عام ٢٠١٧ ضمن قائمة 100 شخصية الأكثر تأثيرا على مستوى قارة إفريقيا، فضلا عن عضويتها للجنة التحكيم في "جائزة الكويت للابداع الإعلاني" التابع للملتقي الاعلام العربي والذي يقام سنويا في دولة الكويت.