"التعليم" تُحيل عدد من معلمي مدراس الشيماء وجمال عبدالناصر للتحقيق​

كتبت- ياسمين محمد:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تحويل عدد من معلمي مدارس الشيماء الثانوية بنات إدارة عين شمس التعليمية، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء التحقيقات معهم فورا، لخروجهم عن الواجبات الوظيفية، ونشر كلمات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب بيان الوزارة، شدد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، على جهات التحقيق بضرورة توقيع الجزاء المناسب لأي مخالفة قد يتم التأكد منها.

تأتي تلك الإجراءات بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشددة لفرض الانضباط بالمدارس، وتطبيق أحكام القانون بكل حزم، على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية ويأتي بأي عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم في المجتمع المصري.