غلق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25- 30 عقدة جنوبية غربية.

وذكر الهيئة في بيان لها، أن القرار جاء للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية حيث وصل ارتفاع الأمواج لما بين 2-3 أمتار والضغط 1007 مللى بار وقوة البحر 5 درجة وحالة البحر مضطربة.

وأصدر اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.