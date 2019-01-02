الحكومة تكشف تفاصيل اجتماعها الأسبوعي - نص البيان

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية بشأن "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر".

وينص الاتفاق على تمويل ميّسر بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتنفيذ برنامج التخلص من المخلفات الصلبة بالمصرف، وذلك بمبلغ 79 مليون يورو، والموّقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018، حيث يهدف البرنامج إلى إزالة التلوث بمصرف "كتشنر"، الذى يعتبر أحد المصارف الزراعية الرئيسية في منطقة الدلتا، حيث يمر عبر محافظات: كفر الشيخ والغربية والدقهلية، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراء معدات لتجميع المخلفات الأولية، وإعادة تأهيل وبناء محطات لنقل المخلفات، ومدافن صحية لها، ومرافق لمعالجتها وإعادة تدويرها، إلى جانب تقديم الدعم الفني وإنشاء وحدة إدارة المخلفات الصلبة.

كما تم الاتفاق على تمويل ميّسر بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل مصرف "كتشنر" بمبلغ 69 مليون يورو، وذلك من خلال حفر القنوات وإعادة تأهيل محطات الضخ وبناء محطات جديدة، فضلاً عن تركيب نظم مراقبة لتدفق المياه وجودتها، وتقديم الدعم الفني ودعم بناء القدرات.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميّسر؛ لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه، وحماية الصحة العامة من خلال مياه صالحة للشرب لسكان محافظة جنوب سيناء، من خلال انشاء 4 محطات بمدن شرم الشيخ، وأبو رديس، ونبق، وطابا، بطاقة انتاجية 56 ألف م3/يوم، كما يشمل المشروع أعمال نقل المياه المحلاة من المحطات الأربع إلى خزانات التوزيع بتلك المدن.



ووافق مجلس الوزراء، فى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009، الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة هليوبوليس"، بحيث يكون مقرها الكليو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي بمحافظة القاهرة، وتضم كليات: (الهندسة – الادارة والاقتصاد – العلاج الطبيعى – الزراعة الحيوية – الصيدلة)، على أن يكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي، بمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.



وتمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "لوتس تكس" لصناعة النسيج تحت التأسيس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المستثمرين المساهمين في هذا المشروع، والمتوقع أن يصل حجم الاستثمارات به حوالى 50 مليون دولار.



كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، المنعقدة بتاريخ 31/12/2018، بشأن توفيق أوضاع عدد (38) كنيسة، وعدد (42) مبنى، بإجمالي عدد 80 كنيسة ومبنى خدميّا، على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك في غضون أربعة أشهر، فضلاً عن أن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 627 كنيسة ومبنى.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم (21) بتاريخ 27/12/2018 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت الأمانة الفنية المعاونة للجنة بإعدادها، وقد بلغت قيمتها نحو 182 مليون جنيه.



كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مٌيسر إضافي؛ لتمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية التمويل المعقود بتاريخ 12/7/2018 بين كل من الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر، عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5ملايين م3/يوم، حيث يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة 400 ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.