ماذا تقدم الجمعيات الأهلية للأكثر احتياجًا في مبادرة "حياة كريمة"؟

كتب- محمد نصار ومحمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير "حياة كريمة" للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

ودعت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، عددًا من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهليه، لاجتماع غدًا الخميس بمقر الوزارة وذلك من أجل تنسيق جهود المجتمع المدني استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير، إن كل الجميعات ستعمل في هذه المبادرة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق لتوفير مختلف احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأضاف زمزم، لمصراوي، أنهم سيعملون على الجانب الطبي المتخصص بالعيون ومكافحة الأنيميا والسكر للأطفال في المدارس: لدينا الكثير من الخبرات والتجارب السابقة في هذا الأمر، ونهتم أكثر بالمجال الطبي ومحور صحة المواطن المصري.

وتابع: "الحاجات اللي كانت بتعطلنا في التعامل مع مؤسسات الدولة مش هتكون موجدة في هذه المبادرة، سيتم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تواجهنا خلال فترة عملنا السابقة".

وأوضح أن اهتمام الرئيس السيسي المتزايد بدور المجتمع المدني أمر مهم، ويعطي مزيد من الثقة للمواطنين في زيادة التبرعات لمنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشارك كل من (صناع الخير - مصر الخير - بنك الطعام - بنك الشفاء - بنك الكساء - الأورمان - بيت الذكاة والصدقات المصري) وعدد آخر من الجميعات الأهلية في هذه المبادرة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن هذه المباردة كريمة تتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بمحدودي الدخل والمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأوضح شعبان، لمصراوي، أنهم سيعملون في هذه المبادرة على 4 محاور، الأول متعلق بالصحة، والثاني متعلق بتوفير السكن الكريم، والثالث المساعدات الموسمية لدعم الأسر الاكثر احتياجًا، ويتنوع المحور الرابع لعدة مجالات ومساهامات في زواج الأبناء أو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات المرأة المعيلة وغيرها.

وأكد مدير جمعية الأورمان، أنه لم يتم تحديد ميزانية لهذه المبادرة، لافتًا إلى عقد اول اجتماع لها مع وزيرة التضامن الاجتماعي غدًا الخميس.

وأثنى محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، على مبادرة الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها ستركز الأضواء على أهمية عمل منظمات المجتمع المدني، بما يعطي مزيد من الاستقرار والانسيابية في عمل هذه المنظمات سواء في التعامل مع الجهات الحكومية أو مع المتبرعين.

وشدد محجوب، لمصراوي، على أن مؤسسة مصر الخير تقدم كافة أنواع الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة، منها المسكن الملائم ومصدر دائم للدخل عبر المشروعات المختلفة، أو توفير المرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحي أو كهرباء للمنازل.

وتابع أمين صندوق مصر الخير: اجتماع الغد سيتم طرح فيه كافة المجالات التي يمكن المساعدة فيها، ووزارة التضامن الاجتماعي أصبح لديها قاعدة بيانات كاملة عن الأسر والقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا وكذلك أوجه المساعدات التي يحتاجون إليها.