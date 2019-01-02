زينة وتشديدات أمنية بمحيط الكنائس.. القاهرة تستعد لاحتفالات عيد الميلاد

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن شوارع العاصمة تزينت بأشجار الميلاد والورود استعدادًا لاستقبال عام 2019 والاحتفالات المختلفة، خاصة في شوارع مصر الجديدة وتحديدا منطقة الكوربة وشارع بغداد.

ووجه محافظ القاهرة، خلال زياراته المتتالية لشوارع وكنائس العاصمة، بتكثيف دوريات النظافة للحفاظ على نظافة المدينة والأماكن السياحية خلال الاحتفالات، إلى جانب التنسيق بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة وشركة الصرف الصحي لمتابعة والاستعداد للطوارئ ومتابعة دورية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه المحافظ، باستعداد الأجهزة الشرطية لتأمين الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة بمحيطها، وتشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن وتكثيف التواجد الأمني على الكنائس وانتشار رجال الشرطة في شوارع القاهرة والأماكن العامة.

وتوقع المركز، سقوط أمطار خفيفة، غدًا الخميس، على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يوم الجمعة.