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    بدء اجتماع "الأعلى للإعلام" بحضور "جبر وسلامة والكنيسي"

    04:24 م الأربعاء 02 يناير 2019
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    كتب- مصطفى علي:
    بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين والإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين وطارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين.

    ومن أعضاء المجلس، عبدالفتاح الجبالي الوكيل الأول، ومحمد العمري الوكيل الثاني، وحاتم زكريا وجمال شوقي وصالح الصالحي ونادية مبرووك ومجدي لاشين، والأمين العام للمجلس أحمد سليم، ومن المقرر مناقشة لائحة الجزاءات المقترحة.

    الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد عبد المحسن سلامة كرم جبر حمدي الكنيسي

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