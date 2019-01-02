رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤكد الدعم الكامل لمشروع "١٠٠ مليون صحة"

القاهرة- أ ش أ:

أعرب الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديره لها وللجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الأعلى للإعلام ووزيرة الصحة اليوم الأربعاء بمقر المجلس بماسبيرو.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آخر التطورات الخاصة بتحسين منظومة الصحة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومشروع "١٠٠ مليون صحة" الذي أكدت الوزيرة على ارتفاع معدلات المشاركة فيه من قبل المواطنين وحرص الأطباء على الانتهاء من تكليفاته في وقت قياسي.

وأكد مكرم دعم المجلس الكامل لتطوير منظومة الصحة والمبادرات الرئاسية للتخفيف على المواطن، وكذلك مبادرة "١٠٠ مليون صحة" التي تنفذ حاليا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المصريين.

حضر اللقاء الأمين العام للمجلس أحمد سليم، ورئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس عبد الجواد أبو كب.​