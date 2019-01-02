تخصيص خطوط نقل المواطنين لمعرض الكتاب من الميادين المختلفة

كتب- محمد عاطف:

اتفقت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الأربعاء، على تخصيص الخطوط التي ستخدم نقل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب وكذلك مشروع السيرفيس؛ تيسيرًا على جمهور المعرض المقرر انعقاده في الفترة من ٢٣ يناير الجاري حتى ٥ فبراير المقبل بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الخطوط التي تم توفيرها من الميادين العامة هي: الخط الأول من صقر قريش إلى معرض الكتاب، الخط الثاني من ميدان عبدالمنعم رياض، الخط الثالث من العباسية، الخط الرابع من ميدان الجيزة، والخط الخامس من المظلات، الخط السادس من النزهة الجديدة، والخط السابع من ميدان الأميرية، بالإضافة إلى الخطوط العامة من حدائق القبة، أحمد حلمي، عبدالمنعم رياض، شبرا الخيمة.

وتكون تعريفة خطوط السيرفيس من مواقف عبدالمنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة ستة جنيهات، ومن موقف توشكى بحلوان بتعريفة ثمانية جنيهات.

كما سيتم تجهيز المركبات بوضع استيكر عليها طوال فترة المعرض لسهولة استقبال الركاب لها.

حضر الاتفاق الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس هيئة الكتاب، وعبدالنبي إبراهيم رئيس القطاع المالي والإداري، واللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذى لمشروع السيرفيس.​