درجة الحرارة 10.. "الأرصاد": برودة شديدة الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة، موضحًا عدم وجود فرص لتساقط الأمطار على القاهرة.

وتوقع استمرار موجة البرودة الشديدة التي تضرب البلاد، وانخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من مساء اليوم حتى 10 درجات مئوية فقط، في حين تتراوح خلال ساعات النهار ما بين (17 - 18) درجة.