مصادر: مبادرة الرئيس تشمل توفير فرص عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت مصادر لإكسترا نيوز، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشمل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "في مستهل عام ميلادي جديد.. تأملت العام الماضي باحثًا عن البطل الحقيقي لأمتنا فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي، هو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لذلك أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".