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    "لوح صاج على القضيب".. تفاصيل 13 دقيقة لعطل مترو الأنفاق

    03:11 م الأربعاء 02 يناير 2019
    "لوح صاج على القضيب".. تفاصيل 13 دقيقة لعطل مترو الأنفاق

    أرشيفية

    كتب- أحمد نجيب:

    أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، انتظام حركة الخط الثاني بعد تعطلها لسبب لا علاقة للشركة به.

    وأضاف المتحدث الرسمي باسم شركة المترو، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجهولًا ألقى لوحًا معدنيًا على القضيب الثالث المكهرب بين محطتي جامعة القاهرة وفيصل، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن القطارات بين المحطتين.

    وأوضح المتحدث باسم شركة المترو، أنه جرى تحويل مسار القطارات من محطة جامعة القاهرة إلى شبرا الخيمة والعكس ورفع لوح الصاج وإعادة حركة القطارات لطبيعتها بعد ١٣ دقيقة.

    عطل مترو الأنفاق شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي انتظام حركة الخط الثاني

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