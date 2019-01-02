طلب إحاطة لوزيري الصحة والبيئة بشأن محارق النفايات الطبية

كتب- أحمد علي:

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن ضرورة تطوير محارق النفايات الطبية وأجهزة الفرم والتعقيم والتأكد من مراعاتها للمواصفات اللازمة، مؤكدا أن معظم المحارق المخصصة لهذا الغرض لا تعمل وإذا عملت فهي تعمل بنصف كفاءتها ولا تتبع الإجراءات السليمة في إعدام المخلفات.

وأوضح، أن أبرز المشكلات تتمثل في عدم اتباع الاشتراطات الصحية والتخزينية للنفايات الخطرة وتشوينها على الأرض ما يمثل خطرا داهما قد يؤدي إلى اشتعالها، وعدم وجود تقنيات كافية لمنع تطاير الرماد وانبعاثات الغازات السامة، بالإضافة إلى وجود تلك المحارق في مناطق مملوءة بالسكان والمارة والأطفال وحتى الدواب بل والزراعات أيضا التي تنتشر في ذات المكان فالجميع مهدد بالعدوى ونقلها بكل سهولة، بينما الاشتراطات تنص على ألا تقل المسافة عن كيلو ونصف، ويصل الأمر لإلقاء مخلفات الحرق في مياة ترعة بحر مويس الذي تشرب منه الزراعات والحيوانات والأهالي.

وأضاف أنه لا وجود للكوادر المؤهلة للتعامل مع النفايات من واقع سجلات الصيانة وعدم وجود ما يفيد تنفيذ صيانة دورية للمحارق، مع وجود كمية كبيرة من المخلفات داخل المحراق، حيث إن التراكمات تصل الى ثلاثة أيام دون التصرف فيها، بالاضافة الى المحارق التي تم انشاءها لتبقى ديكورا لا تعمل ولايتم الاستفادة بها او يتم تحويلها الى مخزن للأجهزة الطبية.