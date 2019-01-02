"السكك الحديدية": استئناف نقل الفوسفات إلى مصانع كفر الزيات بعد توقف سنوات



كتب- أحمد نجيب:

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وصول أول قطار بضائع محمل بخام الفوسفات بحمولة ١٠٤٠ طنًا، من شركة النصر للتعدين بوصلة المحاميد في أسوان إلى مصانع الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات بعد توقف دام عدة سنوات.

وقال رئيس الهيئة، في بيان، الأربعاء، إن وصول القطار، ضمن خطة الهيئة للعمل على تعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال المرحلة المقبلة؛ استكمالا للنشاط المتزايد الذي شهدته الهيئة مؤخرا في مجال نقل البضائع وأن هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة في استعادة قدامى العملاء للعمل على تنمية إيرادات الهيئة، ووضعت الهيئة خطة لتحسين الوحدات المتحركة للوصول إلى ٢٥ مليون طن عام ٢٠٢٢.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المستهدف التوسع في فتح محطات تبادلية جديدة لاستقبال ونقل البضائع مابين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية غير المتصلة بالسكة الحديدية بالإضافة إلى تعظيم دور نقل الحاويات بالسكة الحديد خلال الثلاث شهور الأخير، وبلغ ما تم نقله من حاويات عدد ٦٥٠٠ حاوية تمثل حوالي ٤٠% من إجمالي الحاويات التي جرى نقلها خلال عام ٢٠١٨.