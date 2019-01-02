برلماني هيئة الاستعلامات بتسويق زيارة المشاهير لمصر

كتب– أسامة عبدالكريم:

قال إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، إن زيارات رؤساء الدول والملوك، وآخرهم الملك فيليب ملك بلجيكا مع زوجته الملكة ماتيلدا دوقة برابانت مع أبنائهم الأربعة، لمصر بهدف قضاء إجازة عيد الميلاد، أكبر رد بشكل عملي على الأمن والأمان الموجودين في مصر، ودعاية إيجابية لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن حادث تفجير أتوبيس الهرم، كما أنها دعاية غير مدفوعة الأجر علينا حسن استغلالها، حتى تساهم بقوة في الترويج للقطاع عالميًا.

وأوضح نصر الدين، في بيان، الأربعاء، أن زيارات مشاهير العالم جزء من تنشيط السياحة في أي دولة، وتمثل 30 % من هذا التنشيط والجذب، لأن هؤلاء المشاهير حينما يذهبون إلى أي بلد يكونون عاملًا مساعدًا للفت أنظار العالم إليهم وبالتالي لفت الأنظار إلى هذا البلد الذي يزورونه.

وطالب عضو مجلس النواب، هيئة الاستعلامات بالتسويق الجيد لتلك الزيارة عن طريق نشر أخبار الزيارة لجميع المراسلين الأجانب من جانب سياحي بحت، كما يجب أن توزع هيئة التنشيط السياحي، المادة المصورة على مكاتب مصر السياحية بالعالم، ويتم عمل فيلم عن مجمل الزيارة.