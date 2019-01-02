حصاد "التعليم العالي" 2018.. 29% زيادة بالأبحاث المنشورة دوليًا

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع البحث العلمي حقق طفرة ملحوظة على مدار العام الماضي.

ورصدت وزارة التعليم العالي، في بيان، اليوم الأربعاء، تحسن مؤشرات مخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار(طبقًا للمعايير الدولية)، مشيرةً إلى أن عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا بلغ 18777 بمعدل زيادة قدرها 29% عن العام الماضي، واحتلت مصر المرتبة 38 عالميًا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم.

وتابعت: "زاد التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم، بنسبة بلغت 51%، كما زادت أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة، وارتفع إلى 135 ألف باحث بمعدل زيادة قدرها 21.7% عن العام الماضي".

وأضافت: "تم الانتهاء هذا العام من حزمة من التشريعات الداعمة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بصدور القانون رقم 23 لسنة 2018 "قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وكذلك الانتهاء من مسودة قانون المترولوجيا، الذي سوف يؤثر بصورة إيجابية على دعم الاقتصاد المصري".

وأردفت: "في مجال الطاقة نفذت الوزارة أكبر مشروع بحوث وتطوير تطبيقي مدعوم من الاتحاد الأوروبي بمدينة برج العرب مشروع MATS في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بميزانية تبلغ 9.5 ملايين يورو، تحملت مصر منهم 2.4 مليون يورو فقط، وهو بمثابة أكبر مركز للبحوث والتطوير في شمال إفريقيا، كما تم ابتكار طريقة لتوجيه ضوء الشمس لإنارة الشوارع الضيقة والأزقة".

وتابعت: "في مجال المياه تم إنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحلية المياه بتمويل سنوي 10 ملايين جنيه، وتصنيع محلي لمحطة تحلية مياه متحركة، تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 21 متر مكعب، وتم التوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه بالأغشية عند درجات حرارة منخفضة (52 درجة مئوية) مما سيقلل من فاتورة كلفة تحلية المياه".

في مجال الزراعة والغذاء، قالت الوزارة: "جرى تصنيع (الصوامع البلاستيكية) لتخزين القمح محلياً والتي أدت إلى تقليل الفاقد بنسبة تصل إلى 2%، فضلاً عن عدم استخدام كيماويات في التبخير وجودة أعلى، وتم إصدار "الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية " كأول موسوعة في مصر بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية وبالشراكة مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تمويل المشروع القومي للنهوض بإنتاجية وتسويق الأرز الهجين مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بمعدل يتراوح من 1- 1.5 طن/فدان بالمقارنة بأفضل الأصناف المحلية بإجمالي 250 ألف – 375 ألف طن أرز شعير".