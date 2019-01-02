رئيس جامعة القاهرة: تمويل 24 مشروعًا بحثيًا جديدًا بتكلفة 5.9 مليون جنيه

كتب- محمد قاسم

قررت جامعة القاهرة، تمويل عدد من المشروعات البحثية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بكليات الجامعة، في إطار الخطة البحثية للجامعة، وتم اختيار هذه البحوث من جانب لجان المحكمين في القطاعات الأكاديمية المختلفة على أساس أهميتها المجتمعية وارتباطها بخطة الجامعة البحثية التي تركز على تمويل بحوث تطبيقية ذات صلة مباشرة بالقضايا المجتمعية وخطة الدولة في التنمية.

ووافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تخصيص مبلغ 5 ملايين، و925 ألف جنيه لتمويل 24 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا، في مجالات الطب، والطاقة، والبيئة، والابتكار، والاحتياجات الغذائية، في اطار سياسة الجامعة التي تهدف إلي دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع.

وكانت جامعة القاهرة، أعلنت فتح باب التقدم بمقترحات بحثية في المجالات العلمية المُحددة، وتقدم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمقترحاتهم وتم الانتهاء من تحكيمها واختيار تلك البحوث لتنفيذها.

وقال الخشت، إن لدى الجامعة خطط لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في دعم التنمية والإقتصاد الوطن، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير البحث العلمي واستثماره في التنمية الشاملة للوطن، وموضحًا أنه تم وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث العلمية لربطها بالاقتصاد القومي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم بتمويل مشروعات بحثية تطبيقية عديدة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف القطاعات الأكاديمية وفي اطار خطة الجامعة البحثية، وذلك بمجالات تخدم خطة التنمية في الدولة، كالطاقة البديلة، والنانو تكنولوجي، ومعالجة وتحلية المياه، والأمراض المتوطنة، والغذاء، والعشوائيات، مشيرًا إلي أنه تم تطوير المعمل المركزي بالجامعة وتزويده بالمعدات الحديثة حتي يتمكن أعضاء هيئة التدريس من اجراء بحوثهم العلمية.

وأشار الخشت، إلى أن الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا باسم جامعة القاهرة زادت خلال عام 2018 لتصل لأكثر من 4 آلاف بحث علمي منشور في المجلات والدوريات العلمية المصنفة دوليًا، إلى جانب زيادة المكافآت المخصصة للنشر الدولي.