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    برلماني: اشتراطات "تكافل وكرامة" الجديدة لمستوى أفضل لمستحقي الدعم

    02:52 م الأربعاء 02 يناير 2019
    برلماني: اشتراطات "تكافل وكرامة" الجديدة لمستوى أفضل لمستحقي الدعم

    فايز بركات

    كتب- أحمد علي:

    قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الخطوة التي تنوي وزارة التضامن اتخاذها بشأن وضع اشتراطات لمساعدات برنامج "تكافل وكرامة" بإلزام الاسر المستفيدة ببعض الضوابط التي تضمن استمرار دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية لتعليم أبنائهم، وكذلك المتابعة الصحية للأمهات والأطفال، مهمة للغاية.

    وأوضح بركات، في بيان، اليوم الأربعاء، أن خصم نسبة من المساعدات النقدية التي تحصل عليها الأسر على عدة مراحل، يضمن حرص تلك الأسر على الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة، ما يضمن صحة وتعليم أفضل لتلك الطبقات، ووصول الدعم لمستحقيه الذي يستغلون هذا الدعم في تحسين مستوى معيشتهم ومعيشة الأبناء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

    وأضاف أن هناك ضرورة لإعلام الأسر قبل تطبيق هذا النظام، بالاعتماد على قادة الرأي والرائدات الريفيات، ومكلفات الخدمة العامة، مع توعيتهم بضرورة الحرص على انتظام حضور أولادهم بالمدارس وكذلك التردد على الوحدات الصحية لتلقى الرعاية الصحية للأمهات وأبنائهم.

    فايز بركات مجلس النواب وزارة التضامن مستحقي الدعم برنامج تكافل وكرامة

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