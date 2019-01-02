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    وزير الأوقاف: زيارة وفد أزهري للكاتدرائية أبلغ رد على الجاهلين

    12:35 م الأربعاء 02 يناير 2019
    وزير الأوقاف: زيارة وفد أزهري للكاتدرائية أبلغ رد على الجاهلين

    صورة أرشيفية

    كتب - محمود مصطفى:

    زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صباح الأربعاء، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وسائر قيادات الكنيسة المصرية بالعام الميلادي الجديد .

    وقال وزير الأوقاف، إن تهنئة أشقاء الوطن بأعيادهم بر وقسط ووطنية، وأن مثل هذه الزيارة أبلغ رد عملي على الجاهلين والمتشددين.

    ودعا وزير الأوقاف، الله العلي العظيم أن يجعل 2019م عام أمن وأمان واستقرار ورقي وازدهار لمصرنا الغالية وسائر بلاد العالمين، معربًا عن ارتياحه الشديد لهذه الروح الوطنية العالية المتدفقة التي تسري بين أبناء هذا الوطن وأشقائه، مما يعد نموذجًا راقٍ يحتذى به لتحقيق وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

     

    الكاتدرائية أحمد الطيب الأزهر الشريف حمد مختار جمعة مفتي الجمهورية العباسية البابا تواضروس
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